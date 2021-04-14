Олексин рассказал, почему торговал сигаретами через арабскую компанию

«Белсат» выяснил , что в июле 2019 года Petrotrade поставила российской компании «Фрихаус» целую фуру сигарет «Фэст», Credo и NZ, производящихся на гродненской табачной фабрике «Неман». По документам продукция направлялась для реализации в магазинах беспошлинной торговли.





Брянские таможенники усомнились в легальности поставок. Дело в том, что обозначение с надписью «DUTY FREE ONLY» приклеено на каждой полиэтиленовой упаковке блока сигарет. Данное обозначение является бумажным и легко отделимо от упаковки без повреждения самой упаковки. На пачках сигарет обозначение «DUTY FREE ONLY» отсутствовало. В оборот продукция не была выпущена, пишет news.tut.by

«Фрихаус» попыталась оспорить данное решение. В суде отметили , что согласно правилам, наклейка наносится на упаковку (для табака и табачных изделий) таким образом, чтобы она не могла быть удалена с товара без повреждения упаковки. Для табачной продукции наклейка наносится на каждую единицу товара и его упаковку, которая неотделима от товара до его употребления и в которой товар представляется для розничной продажи. Суд довод компании о том, что «товар при проведении таможенного досмотра находился в помещениях с повышенной влажностью, что негативно могло сказаться на надежности приклеивания бирки с надписью „DUTY FREE ONLY“ не смог принять во внимание, поскольку является предположительным».





Владелец «Фрихауса» Дмитрий Онюшев сказал «Белсату», что это была разовая поставка и ему удалось убедить суд в легальности сделки. Однако он не предоставил документы об этом, как и о том, что белорусские сигареты были проданы через магазин duty free в Брянской области на границе с Украиной. Сейчас торговля свернута из-за пандемии.





Что касается компании Petrotrade, то она располагается в свободной экономической зоне Рас-аль-Хаймы в часе езды от Дубая. В этой зоне не платят налоги и пошлину на реэкспортированные товары. Руководитель Petrotrade — Дмитрий Олексин, сын белорусского бизнесмена Алексея Олексина. Недавно он переписал на сына часть своих активов. В том числе компанию «Энерго-Оил», которая с 1 августа 2018 года является единым оператором в республике по продаже сигарет фабрики «Неман». Вскоре после этого компания стала строить сеть «Табакерка». А в 2020 году Олексины запустили свою табачную фабрику в Минске и наладили лицензионное производство продукции под брендами, принадлежащими Philip Morris International.





— У нас плательщик акциза — производитель или импортер. Соответственно, если продаешь, то акциз при экспорте ложится на себестоимость продукции. Поэтому когда белорусская компания приобретает у белорусской компании любой подакцизный товар и экспортирует его, акциз идет на себестоимость. То есть увеличивается стоимость товара при экспорте, — сказал Олексин «Белсату», комментируя продажи товаров через Petrotrade. При этом он отметил, что речи об оптимизации затрат не идет, «это принятый согласно Налоговому кодексу порядок экспорта [подакцизных товаров]». Отвечая на вопрос, почему выбрал юрисдикцию в ОАЭ, бизнесмен сказал, что «это мое право».





Согласно экспортно-импортной базе данных «ImportGenius» , продажа белорусских сигарет шла через Литву. На литовской таможне не исключают, что такие схемы могут служить для контрабандных поставок сигарет. Это называется прерванный транзит, либо карусель.





Алексей Олексин все разговоры о контрабанде отверг как не имеющие фактологических оснований.