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Главный аферист XX века умер в тюрьме в США

Крупнейший аферист XX века Берни Мэдофф, приговоренный к 150 годам заключения, умер в тюрьме в США в возрасте 82 лет, сообщило агентство Associated Press.


Мэдофф был арестован в 2008 году, в суде его признали виновным в организации финансовой пирамиды, от действий которой пострадали тысячи человек, а сумма выманенных мошенническим путем денег составила свыше 64 миллиардов долларов.

Сообщается, что организатор "аферы века" скончался от естественных причин в федеральном исправительном учреждении в Батнере, расположенном в штате Северная Каролина.

Схема Понци

Мэдофф "работал" по так называемой схеме Понци – классической финансовой пирамиде. Это мошенническая инвестиционная афера, выплачивающая старшим инвесторам деньги, собранные от новых инвесторов.

В 1960-х он основал компанию Madoff Investment Securities. Она принимала деньги от вкладчиков и выплачивала им доход по бумагам в размере 12% независимо от текущей ситуации на рынках.

Рухнула пирамида в разгар кризиса 2008 года, а сам Мэдофф был арестован. Позже он признался, что десятки лет обманывал своих инвесторов – компания не совершала никаких сделок, а аккумулировала средства клиентов на счетах, выдавая "прибыль" из этих сумм по требованию вкладчиков. 

Жертвами пирамиды стали наиболее состоятельные американские граждане, а также ряд крупнейших мировых банков.

В результате рассмотрения громкого дела в суде Мэдофф в качестве наказания получил 150 лет лишения свободы.
Источник: sputnik.by
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