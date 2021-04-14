Главный аферист XX века умер в тюрьме в США





Мэдофф был арестован в 2008 году, в суде его признали виновным в организации финансовой пирамиды, от действий которой пострадали тысячи человек, а сумма выманенных мошенническим путем денег составила свыше 64 миллиардов долларов.





Сообщается, что организатор "аферы века" скончался от естественных причин в федеральном исправительном учреждении в Батнере, расположенном в штате Северная Каролина.





Схема Понци

Мэдофф "работал" по так называемой схеме Понци – классической финансовой пирамиде. Это мошенническая инвестиционная афера, выплачивающая старшим инвесторам деньги, собранные от новых инвесторов.





В 1960-х он основал компанию Madoff Investment Securities. Она принимала деньги от вкладчиков и выплачивала им доход по бумагам в размере 12% независимо от текущей ситуации на рынках.





Рухнула пирамида в разгар кризиса 2008 года, а сам Мэдофф был арестован. Позже он признался, что десятки лет обманывал своих инвесторов – компания не совершала никаких сделок, а аккумулировала средства клиентов на счетах, выдавая "прибыль" из этих сумм по требованию вкладчиков.





Жертвами пирамиды стали наиболее состоятельные американские граждане, а также ряд крупнейших мировых банков.





В результате рассмотрения громкого дела в суде Мэдофф в качестве наказания получил 150 лет лишения свободы.



