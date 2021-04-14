Опрос: в 1 квартале зарплата сократилась у 30% специалистов

Исследовательский центр rabota.by провел опрос среди 372 соискателей и 34 представителей компаний-работодателей чтобы узнать, как начался год и какие изменения произошли в первом квартале.





Из 372 респондентов около 67,2% оказались трудоустроены на момент опроса, однако из них около 28% находятся в активном поиске нового места работы. Среди опрошенных около 87% являются сотрудниками штата, остальные - удаленные сотрудники на постоянной основе и фрилансеры.





Примерно 43% специалистов отметили, что увольнений в их компании за последние 3 месяца не произошло. Около 23% среди тех, кто отметил наем новых сотрудников, а вот на увольнения указали порядка 21%, еще 6% сообщили о предстоящих сокращениях. Среди вариантов «Другое» респонденты указывали на самостоятельное увольнение сотрудников, реорганизацию и др.





У работодателей на ближайшие 3 месяца преимущественно в планах наем сотрудников на полную занятость (47%) и сохранение текущего штата (41%).





Кроме того, около 31% специалистов отметили сокращение заработной платы в первом квартале. Среди планов на второй квартал у работодателей в первую очередь сохранение текущей заработной платы сотрудникам (примерно 53%) и индивидуальные изменения в сторону увеличения (около 29%).





Среди опрошенных 26,3% указали на увеличение нагрузки за счет повысившегося объема работы. Также респонденты отмечают сокращение количества рабочих дней и часов в первом квартале, а также увеличение нагрузки за счет сокращения штата.