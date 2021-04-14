Апрель: уже уехали 15%. Треть не собирается назад
Как показало анкетирование, из страны уехало 14,8% опрошенных айтишников. При этом за последние месяцы доля специалистов, которые не хотят возвращаться, катастрофически выросла.
фото носит иллюстративный характер
Треть уехавших пока не решили, возвращаться ли обратно. Ещё треть уже определились: останутся за границей при любом раскладе. Хотя ещё три месяца назад доля таких специалистов была в 4 раза меньше, пишет dev.by
В анкетировании приняли участие 1778 ИТ-специалистов. 42% респондентов работают/работали в аутсорсинговых компаниях, треть — в продуктовых. Большинство респондентов — разработчики.
По данным анкеты, большинство из уехавших специалистов, почти 90% (89,8%), покинули страну после событий августа 2020 года.
Кто уехал
Большинство релокантов — «элита» белорусского ИТ-сектора. Среди всех уехавших 38% — специалисты уровня Senior. На втором месте специалисты уровня Middle (27,3%), на третьем — специалисты уровня Lead (26,5%).
На первом месте в рейтинге релокантов по специальностям — DevOps Engineer. Из всех DevOps Engineer, которые участвовали в анкетировании, 18% уже за границей.
Популярные направления
Польша остается для белорусских айтишников самым популярным вариантом для переезда. Её выбрали больше половины релокантов. Причем за последние три месяца процент уехавших в Польшу айтишников вырос.
Украина и Литва остаются в топ-3 самых популярных локаций для белорусских айтишников, но с большим отставанием от Польши.
В топ-5 самых популярных локаций по итогам апрельского анкетирования оказалась Грузия. Некоторые сотрудники нашли варианты для работы в Испании, Бельгии Сербии, Италии, Черногории, Болгарии.
Когда назад?
Почти 33% ИТ-специалистов пока не определились, возвращаться ли в Беларусь и когда.
Ещё треть уехавших специалистов не исключают возможности возвращения, но при условии, что в стране нормализуется ситуация. Правда, большинство в этой категории готовы ждать нормализации не больше года-двух.
4 человека сообщили, что вернутся в любом случае: им некомфортно за границей.
30% возвращаться не собираются.
Доля специалистов, которые не хотят возвращаться, катастрофически выросла. Ещё в сентябре прошлого года категорически против возвращения в Беларуси высказались только 2% релокантов, в январе этого года около 8%.
Кто участвовал в анкетировании
Developer (software engineer) — 45,4%
Team Lead/Tech Lead — 8,7%
QA Specialist — 7,6%
QA Automation Engineer — 4,7%
Project Manager — 4,2%
DevOps Engineer — 3,4%
Business Analyst — 3,2%
C-Level — 2,5%
Architect — 2,0%
Product Manager/Product Owner — 1,9%
Data Scientist — 1,8%
Delivery Manager — 1,8%
Другая — 1,7%
Designer — 1,6%
Resource Manager — 1,5%
Marketing Specialist — 1,3%
HR Specialist/Recruiter — 1,2%
System Administrator — 1,2%
UI/UX Designer — 1,0%
Sales/Business Development Manager — 0,7%
Account Manager — 0,6%
Support Specialist — 0,6%
DataBase/Administrator — 0,4%
System Analyst — 0,3%
Technical Writer — 0,3%
PR Specialist/Manager — 0,2%
Copywriter — 0,1%
Профессиональный уровень
Senior — 33,4%
Middle — 31,5%
Lead — 20,9%
Junior — 8,3%
C-level — 6,0%
Численность человек в компании
Более 1000 — 33,2%
101-500 — 24,9%
11-50 — 13,3%
51 -100 — 11,2%
501 -1000 — 8,7%
У компании нет офиса — 3,1%
До 10 — 3,0%
Я фрилансер — 2,4%
14:51 14/04/2021
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