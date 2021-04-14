Апрель: уже уехали 15%. Треть не собирается назад

Треть уехавших пока не решили, возвращаться ли обратно. Ещё треть уже определились: останутся за границей при любом раскладе. Хотя ещё три месяца назад доля таких специалистов была в 4 раза меньше, пишет dev.by





В анкетировании приняли участие 1778 ИТ-специалистов. 42% респондентов работают/работали в аутсорсинговых компаниях, треть — в продуктовых. Большинство респондентов — разработчики.





По данным анкеты, большинство из уехавших специалистов, почти 90% (89,8%), покинули страну после событий августа 2020 года.





Кто уехал

Большинство релокантов — «элита» белорусского ИТ-сектора. Среди всех уехавших 38% — специалисты уровня Senior. На втором месте специалисты уровня Middle (27,3%), на третьем — специалисты уровня Lead (26,5%).





На первом месте в рейтинге релокантов по специальностям — DevOps Engineer. Из всех DevOps Engineer, которые участвовали в анкетировании, 18% уже за границей.





Популярные направления

Польша остается для белорусских айтишников самым популярным вариантом для переезда. Её выбрали больше половины релокантов. Причем за последние три месяца процент уехавших в Польшу айтишников вырос.





Украина и Литва остаются в топ-3 самых популярных локаций для белорусских айтишников, но с большим отставанием от Польши.





В топ-5 самых популярных локаций по итогам апрельского анкетирования оказалась Грузия. Некоторые сотрудники нашли варианты для работы в Испании, Бельгии Сербии, Италии, Черногории, Болгарии.





Когда назад?

Почти 33% ИТ-специалистов пока не определились, возвращаться ли в Беларусь и когда.





Ещё треть уехавших специалистов не исключают возможности возвращения, но при условии, что в стране нормализуется ситуация. Правда, большинство в этой категории готовы ждать нормализации не больше года-двух.





4 человека сообщили, что вернутся в любом случае: им некомфортно за границей.





30% возвращаться не собираются.





Доля специалистов, которые не хотят возвращаться, катастрофически выросла. Ещё в сентябре прошлого года категорически против возвращения в Беларуси высказались только 2% релокантов, в январе этого года около 8%.





Кто участвовал в анкетировании

Developer (software engineer) — 45,4%

Team Lead/Tech Lead — 8,7%

QA Specialist — 7,6%

QA Automation Engineer — 4,7%

Project Manager — 4,2%

DevOps Engineer — 3,4%

Business Analyst — 3,2%

C-Level — 2,5%

Architect — 2,0%

Product Manager/Product Owner — 1,9%

Data Scientist — 1,8%

Delivery Manager — 1,8%

Другая — 1,7%

Designer — 1,6%

Resource Manager — 1,5%

Marketing Specialist — 1,3%

HR Specialist/Recruiter — 1,2%

System Administrator — 1,2%

UI/UX Designer — 1,0%

Sales/Business Development Manager — 0,7%

Account Manager — 0,6%

Support Specialist — 0,6%

DataBase/Administrator — 0,4%

System Analyst — 0,3%

Technical Writer — 0,3%

PR Specialist/Manager — 0,2%

Copywriter — 0,1%

Профессиональный уровень

Senior — 33,4%

Middle — 31,5%

Lead — 20,9%

Junior — 8,3%

C-level — 6,0%





Численность человек в компании

Более 1000 — 33,2%

101-500 — 24,9%

11-50 — 13,3%

51 -100 — 11,2%

501 -1000 — 8,7%

У компании нет офиса — 3,1%

До 10 — 3,0%

Я фрилансер — 2,4%