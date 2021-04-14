+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Санкции Репрессии Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Глава "Транснефти": В Беларуси не скрывают, что наше предприятие избрано в качестве мальчика для битья

Вопрос о нормализации работы нефтепродуктопровода "Транснефти" в Беларуси до сих пор не решен.

"Пока сказать ничего определенного не могу. Какие проблемы были, такие и остались", - сказал журналистам президент "Транснефти" Николай Токарев в кулуарах Русского географического общества.

"Все, что там происходило, происходит по нарастающей к сожалению. Наши партнеры в Беларуси особо и не скрывают, что наше предприятие избрано в качестве мальчика для битья - вы нам НДПИ, а мы вам - проблемы с этим предприятием. Пусть это останется на их совести", - пояснил Токарев.

По его словам, переговоры по этому поводу давно идут.

"Я думаю, тут уже решать на другом уровне этот вопрос придется. К сожалению, ситуация усугубилась. По этому вопросу мы давно обратились в правительство России. Рабочая группа высокого уровня в повестке эту тему уже рассматривала. Она остается в повестке, переговоры не увенчались успехом, и позитива мы не видим", - добавил Токарев.
Источник: interfax.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
Володя Макей: "ябатька" иностранных дел
Павел Знавец
Моя реакция на статью Павла Усова.
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...
Уладзiмiр Някляеў
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ФОРУМЕ КАЛИНОВСКОГО
Ольга Карач
Лия Ахеджакова о новом фильме про Беларусь!
Канапацкая Ганна
Почему Кремль не даст уйти Лукашенко
Михаил Пастухов
С ДНЕМ КОНСТИТУЦИИ 1994 ГОДА!


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]