"Пока сказать ничего определенного не могу. Какие проблемы были, такие и остались", - сказал журналистам президент "Транснефти" Николай Токарев в кулуарах Русского географического общества.





"Все, что там происходило, происходит по нарастающей к сожалению. Наши партнеры в Беларуси особо и не скрывают, что наше предприятие избрано в качестве мальчика для битья - вы нам НДПИ, а мы вам - проблемы с этим предприятием. Пусть это останется на их совести", - пояснил Токарев.





По его словам, переговоры по этому поводу давно идут.





"Я думаю, тут уже решать на другом уровне этот вопрос придется. К сожалению, ситуация усугубилась. По этому вопросу мы давно обратились в правительство России. Рабочая группа высокого уровня в повестке эту тему уже рассматривала. Она остается в повестке, переговоры не увенчались успехом, и позитива мы не видим", - добавил Токарев.