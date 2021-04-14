Впервые в мире: Новая Зеландия хочет заставить бизнес отчитываться о влиянии на климат
Власти Новой Зеландии планируют принять закон, по которому определенные компании должны будут отчитываться о последствиях изменения климата.
Страна поставила цель — стать углеродно-нейтральной к 2050 году.
При этом найден оригинальный подход. Отчитываться должен именно финансовый сектор, так как банки, страховые фирмы и фонды прекрасно понимают последствия своих инвестиций в тот или иной проект.
Ожидается, что под действие закона подпадут примерно 200 компаний с активами свыше $703 млн. По сути, в первую очередь этот сектор, а не государство, будет оценивать проекты компаний с точки зрения влияния на климат.
Источник: officelife
12:00 14/04/2021
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