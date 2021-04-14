Страна поставила цель — стать углеродно-нейтральной к 2050 году.





При этом найден оригинальный подход. Отчитываться должен именно финансовый сектор, так как банки, страховые фирмы и фонды прекрасно понимают последствия своих инвестиций в тот или иной проект.





Ожидается, что под действие закона подпадут примерно 200 компаний с активами свыше $703 млн. По сути, в первую очередь этот сектор, а не государство, будет оценивать проекты компаний с точки зрения влияния на климат.