+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Санкции Репрессии Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Впервые в мире: Новая Зеландия хочет заставить бизнес отчитываться о влиянии на климат

Власти Новой Зеландии планируют принять закон, по которому определенные компании должны будут отчитываться о последствиях изменения климата.

Страна поставила цель — стать углеродно-нейтральной к 2050 году.

При этом найден оригинальный подход. Отчитываться должен именно финансовый сектор, так как банки, страховые фирмы и фонды прекрасно понимают последствия своих инвестиций в тот или иной проект.

Ожидается, что под действие закона подпадут примерно 200 компаний с активами свыше $703 млн. По сути, в первую очередь этот сектор, а не государство, будет оценивать проекты компаний с точки зрения влияния на климат.
Источник: officelife
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
Володя Макей: "ябатька" иностранных дел
Павел Знавец
Моя реакция на статью Павла Усова.
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...
Уладзiмiр Някляеў
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ФОРУМЕ КАЛИНОВСКОГО
Ольга Карач
Лия Ахеджакова о новом фильме про Беларусь!
Канапацкая Ганна
Почему Кремль не даст уйти Лукашенко
Михаил Пастухов
С ДНЕМ КОНСТИТУЦИИ 1994 ГОДА!


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]