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Здравый смысл победил? Нацбанк повышает ставку рефинансирования

Национальный банк Беларуси с 21 апреля повышает ставку рефинансирования до 8,5%.

Здравый смысл победил? Нацбанк повышает ставку рефинансирования
Такое решение было принято на заседании по денежно-кредитной политики 14 апреля.

С 21 апреля ставка рефинансирования увеличится на 0,75 п.п. и составит 8,5% годовых. Ставка по кредиту овернайт увеличится до 9,5% годовых, а по депозиту овернайт — до 7,5% годовых, сообщает регулятор.

Именно такая инфляция - 8,5%, по данным Нацбанка, была зафиксирована в марте по отношению к марту 2020 года.

Отмечается, что решение принято с учетом "комплекса внешних и внутренних факторов, влияющих на текущую и будущую динамику потребительских цен".

Нацбанк объясняет ускорение инфляции влиянием ослабления беларуского рубля, а также шоками предложения на отдельных товарных рынках в 2020 году. 

Напомним, с 1 июля 2020 года в Беларуси ставка рефинансирования сохранялась на рекордно низком уровне — 7,75% годовых, что стало возможным за счет нескольких лет низкой инфляции. 

В феврале этого года, когда инфляция значительно ускорилась, Нацбанк отложил решение по ставке рефинансирования "в связи с необходимостью проведения дополнительного анализа прогнозной динамики потребительских цен и оценки длительности воздействия ключевых факторов, приведших к ускорению роста потребительских цен". 

В итоге сложилась уникальная ситуация, когда ставки по кредитам были ниже ставок по депозитам. Однако, как говорили экономисты, долго такая ситуация не могла продолжаться - это привело бы к краху банковской системы.

Нацбанк удерживал ставку из-за того, что ее повышение автоматически ведет к удорожанию кредитов в том числе и для госпредприятий, которые в прямом смысле этого слова "дышат на ладан" и фактически без постоянных вливаний уже давно стали бы банкротами.
"Белорусский партизан"
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