Повод находят самый разный: от действий до слов и мыслей, высказанных относительно нынешней ситуации.





Каждый день просыпаюсь с мыслями: где я его закончу - дома или в тюрьме, ибо не молчу и даю множество справедливых и, порой, критичных замечаний.

Но и за слово можно уже поплатиться свободой.





Пишу это для того, чтобы для всех вас, друзья мои, не было холодным душем, что меня можете не услышать в ближайшие месяцы или годы.





Знайте, я всегда шёл за вас и не делал ничего плохого или противозаконного.

Если что - держитесь вместе Перспективы и живите назло всем нашим недругам.

Дай Бог, чтобы то, что написал выше не сбылось и все было хорошо.



