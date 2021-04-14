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"Уже и за слово можно поплатиться свободой" Шумченко не исключает своего ареста

Глава РОО "Перспектива", которое занимается защитой прав индивидуальных предпринимателей, Анатолий Шумченко рассказал, что каждый день думает, не окажется ли он в тюрьме.

"Уже и за слово можно поплатиться свободой" Шумченко не исключает своего ареста
«По стране идёт волна арестов журналистов, политиков, общественных деятелей. 
Повод находят самый разный: от действий до слов и мыслей, высказанных относительно нынешней ситуации. 

Каждый день просыпаюсь с мыслями: где я его закончу - дома или в тюрьме, ибо не молчу и даю множество справедливых и, порой, критичных замечаний.
Но и за слово можно уже поплатиться свободой. 

Пишу это для того, чтобы для всех вас, друзья мои, не было холодным душем, что меня можете  не услышать  в ближайшие месяцы или годы. 

Знайте, я всегда шёл за вас и не делал ничего плохого или противозаконного. 
Если что - держитесь вместе Перспективы и живите назло всем нашим недругам. 
Дай Бог, чтобы то, что написал выше не сбылось и все было хорошо.

Но надо быть готовыми к любым вариантам развития событий...», — пишет в своем Фейсбуке Анатолий Шумченко.

Ранее Телеграф писал, что председатель РОО «Перспектива» Анатолий Шумченко заявил, что рост количества ИП не означает улучшения экономической ситуации и бизнес-климата в стране, а цифры не дают правильного представления о ситуации.

«Цифры не показывают истинную картину состояния ИП и их настроение. Мне приходится беседовать с предпринимателями, и они с большой болью рассказывают, что все средства уходят на налоги, аренду, и многие работают в ноль или даже минус. Как дальше жить и работать, они не представляют», — заявил Анатолий Шумченко.
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