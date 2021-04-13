Apple проведет презентацию 20 апреля





Что именно покажут на презентации, пока неизвестно. The Verge пишет , что на мероприятии могут представить новые модели iPad Pro с обновленным экраном и более мощным процессором, сообщает Медуза. А также трекеры AirTag, которые можно прикрепить к какому-либо предмету, например, к кошельку или рюкзаку, и в случае пропажи найти его с помощью технологии Find My.





Осенью 2020 года Apple провела три презентации своих новых устройств. На первой из них, 15 сентября, показали новые часы и айпады, на второй, 13 октября, представили новые айфоны, а на третьей, 10 ноября, — новые MacBook Air, 13-дюймовый MacBook Pro и Mac mini.





Слухи о том, что Apple готовит к выпуску AirTag, появляются в СМИ несколько лет, но официальной информации об устройствах пока не было. 7 апреля компания объявила, что открывает для сторонних производителей доступ к сети Find My — среди первых поддерживаемых устройств оказались электровелосипеды, беспроводные наушники и брелоки-трекеры.





О ТЕХНИКЕ APPLE





Новые наушники AirPods Max стоят 63 тысячи рублей. Шестьдесят. Три. Тысячи. Что они умеют-то за такие деньги?!





Apple объявила, что в коробках с новыми айфонами больше не будет наушников и адаптеров питания. Как оказалось, из старых моделей их тоже уберут





iPhone 12 Pro Max — самый большой и продвинутый телефон в истории Apple Журналист «Медузы» Максим Иванов провел с ним несколько дней. Вот его впечатления