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Apple проведет презентацию 20 апреля

Компания Apple разослала журналистам приглашения на новую презентацию. Она пройдет 20 апреля в 20:00 по московскому времени.


Что именно покажут на презентации, пока неизвестно. The Verge пишет, что на мероприятии могут представить новые модели iPad Pro с обновленным экраном и более мощным процессором, сообщает Медуза.  А также трекеры AirTag, которые можно прикрепить к какому-либо предмету, например, к кошельку или рюкзаку, и в случае пропажи найти его с помощью технологии Find My.

Осенью 2020 года Apple провела три презентации своих новых устройств. На первой из них, 15 сентября, показали новые часы и айпады, на второй, 13 октября, представили новые айфоны, а на третьей, 10 ноября, — новые MacBook Air, 13-дюймовый MacBook Pro и Mac mini.

Слухи о том, что Apple готовит к выпуску AirTag, появляются в СМИ несколько лет, но официальной информации об устройствах пока не было. 7 апреля компания объявила, что открывает для сторонних производителей доступ к сети Find My — среди первых поддерживаемых устройств оказались электровелосипеды, беспроводные наушники и брелоки-трекеры.

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