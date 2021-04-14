Швейцарская монета с портретом Эйнштейна признана самой маленькой в мире
Миниатюрную монету выпустили в 2020 году, ее диаметр – всего 2,96 миллиметра, а вес – 0,063 грамма.
© Photo : Swissmint
Составители Книги рекордов Гиннесса признали самой маленькой швейцарскую золотую монету с портретом физика Альберта Эйнштейна, сообщил монетный двор страны, пишет Sputnik.
Монету выпустили в 2020 году, ее диаметр – всего 2,96 миллиметра, а вес – 0,063 грамма.
"Книга рекордов Гиннесса признала золотую монету в ¼ франка самой маленькой памятной монетой в мире. Несмотря на свои миниатюрные размеры, аверс и реверс монеты отчеканены машинным способом", – говорится в сообщении.
На ее аверсе кроме портрета физика указан год выпуска, на реверсе – номинал, швейцарский крест и название конфедерации.
Для этой монеты сделали специальную упаковку – с увеличительными стеклами и лампой. Всего ее выпустили 999 экземпляров, их коллекционеры сразу же раскупили.
09:16 14/04/2021
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