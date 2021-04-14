МВФ отказался использовать официальную статистику Туркменистана





В отчете МВФ указал, пишет Настоящее Время, что рост валового внутреннего продукта в Туркменистане составил 0,8 процента, тогда как по данным туркменского правительства эта цифра составляет 5,9 процента.





Профессор Университета Глазго, эксперт по вопросам Центральной Азии Лука Анчески считает представленные МВФ собственные цифры по экономике Туркменистана "поворотным" моментом, поскольку они подтверждают то, что было известно о стране.





По его словам, до этого такие организации, как Международный валютный фонд, Азиатский банк развития, Всемирный банк, опираясь в своих отчетах на данные туркменского правительства, публиковали цифры, не отражающие реального положения дел в Туркменистане.





Президент Туркменистана принимает благодарности от фермеров, пока люди давятся в очередях за хлебом:









Туркменская служба Радио Свобода и другие независимые издания последние несколько лет говорят об экономическом спаде в Туркменистане, сопряженном с продовольственным кризисом, систематическим ростом цен и трудностями с обналичиванием денег в банкоматах.





Президент страны Гурбангулы Бердымухамедов на совещании 11 марта заявлял, что, несмотря на нестабильную ситуацию в мировой экономике, макроэкономические показатели в Туркменистане "остаются стабильными".