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Дефицит бюджета Беларуси за квартал превысил $668 млн

Дефицит госбюджета Беларуси в I квартале 2021 года составил 1,768 млрд рублей (более $668 млн долларов). Такую цифру озвучил глава Минфина Юрий Селиверстов.


По его словам, доходы республиканского бюджета за январь-март составили 5,617 млрд рублей (около $2,1 млрд), или 109 % к уровню января-марта 2020 года, пишет АФН. Расходы государства за первый квартал — 7,385 млрд рублей.

"Мы находимся в плановых параметрах, бюджет был изначально сформирован с дефицитом", - заверил чиновник.
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