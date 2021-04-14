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Предприятия АПК должны по кредитам 5,433 млрд. Бурный рост долгов начался после выборов

Больше всего набрали производители продуктов питания.

Фото slutsk24.by

На 1 марта 2021-го задолженность всего АПК страны по рублевым кредитам составила 5,433 млрд рублей. За последние 12 месяцев она выросла на 21,3%, сообщает banki24.by.

Как по краткосрочным, так по долгосрочным кредитам лидируют предприятия, которые занимаются производством продуктов питания.

По времени бурный рост долгов совпал с острой фазой кризиса после выборов 2020 года. Эксперты предполагают, что банки тогда восполняли предприятиям отрасли дефицит оборотных средств.

Кроме долгов в рублях, сельхозпредприятия набрали еще и валютных кредитов. В структуре кредитов АПК они составляют примерно четверть всех долгов. В пересчете на доллары объем валютных кредитов составил 722,5 млн в эквиваленте.

Для сравнения, рублевый долг АПК превышает бюджет, выделенный на этот год на финансирование здравоохранения, образования, культуру и СМИ, науку, спорт и АПК вместе взятые. На все это выделено 4,5 млрд.

При этом на сам АПК в этом году планировалось направить из республиканского бюджета 680 миллионов рублей.
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