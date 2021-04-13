В пресс-службе Нацбанка журналистам Onliner.by сказали, что проблем с деньгами в стране нет: "У Национального банка и коммерческих банков нет дефицита наличных денежных средств. Вопрос может быть связан с организацией доставки денег в банкоматы: банки видят, где закончились деньги, и заказывают доставку наличности в обслуживающей компании (либо производят ее сами). А это занимает время".





В банках также говорят о техническом характере перебоев с деньгами. Для банкоматов существует план пополнения налички. Невозможно точно предугадать, сколько денег снимут пользователи с того или иного банкомата. И на выходных некоторые банкоматы могли остаться без денег, когда в пятницу масса людей пришла снять деньги именно с него.





"На 10-е числа обычно приходится выплата зарплаты, поэтому люди снимали наличные больше, чем обычно, и белорусские рубли к концу воскресенья в некоторых банкоматах закончились (в шести из 75 устройств Минска и в одном из 60 в регионах). Утром в понедельник все устройства были загружены ", — говорят в "Альфа-Банке".





В "БПС-Сбербанке" также заявили, что перебои с деньгами в банкоматах случались и раньше: нужно просто немного подождать.





Старший аналитик "Альпари Евразия" Вадим Иосуб признается, что сам с такой проблемой не сталкивался. Он говорит, что в банкоматах то и дело бывают проблемы с деньгами, поэтому слухи могут быть беспочвенными.





"С другой стороны, нельзя исключить, что такие случаи сейчас стали более массовыми, чем обычно. У части людей изменилось отношение к банкам: они предпочитают снимать сразу все, что приходит на карточку. Если количество таких людей значительно выросло, то спрос на наличные деньги в банкоматах вырос. У этого процесса есть своя логистика — как часто заправлять банкомат, в каком количестве и так далее. Когда он вырос резко, банки могли не успеть среагировать. Но если такой дефицит и есть, то он временный и чисто технический. В стране нет недостатка рублей, ему просто неоткуда взяться. Теоретически можно представить дефицит валюты, потому что ее нужно привозить и зарабатывать, а вот рубли всегда можно напечатать", — цитирует эксперта euroradio.fm



