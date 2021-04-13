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Зачем Лукашенко прилетел в Баку?

В текущем 2021 году Республика импортирует 1 млн тонн нефти из этой страны, что на 25% больше, чем в прошлом 2020 году.

Об этом рассказал сегодня журналистам Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Азербайджане Андрей Равков.

«На этот год запланирован один миллион (закупка нефти в Азербайджане — ИФ). Эти поставки идут равномерно. На сегодняшний день уже поставлено 270 тыс. тонн. Танкер с 90 тыс. тонн сейчас в пути, движется к месту выгрузки», — приводит Белта слова посла Беларуси в Азербайджане Андрея Равкова.

Посол также подчеркнул, что сотрудничество между странами в этой области будет только развиваться.


Кредит и легитимность?

Напомним, что Александр Лукашенко прилетел в Азербайджан. Его пресс-служба  дала вполне подробный список мероприятий и тем для обсуждения, которые он планирует затронуть во время переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Однако эксперты все равно думают, что за официальной повесткой скрываются и тайные планы.

Напомним, директор института «Палітычная сфера» Андрей Казакевич в интервью «Белорусскому партизану» рассказал, что Александр Лукашенко может попросить у Ильхама Алиева кредит. Такое уже случалось в 2020 году, когда Азербайджан предоставил властям Беларуси срочный займ на 200 млн. долларов. Однако сумма большой не будет, и навряд ли решит проблемы белорусских властей.

«Во-первых, вопрос в условиях. А во-вторых, наверное, объемы возможного кредита будут недостаточными для белорусских властей, чтобы решить текущие финансовые проблемы. Та же сумма в $ 200 млн не может быть альтернативой тем деньгам, которые белорусские власти планируют занять у России, и альтернативой те деньгам, которых Беларусь лишилась в результате конфликта с Западом», — считает эксперт.

Андрей Казакевич предположил, что одна из главных целей поездки — подтверждение легитимности в своих и соседских глазах.

«С августа прошлого года у Лукашенко не было международных поездок – кроме визитов в Россию. Поэтому эта поездка, конечно, будет преподноситься так, что Лукашенко признан в качестве президента и к нему нужно относиться как прежде», — говорится политолог.
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