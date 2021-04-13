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Павел Каллаур будет представлять интересы Беларуси в Совете Межгосударственного банка

Председатель правления Национального банка Павел Каллаур был назначен на пост полномочного представителя Беларуси в Совете Межгосударственного банка.

 Соответствующий Указ № 143 подписал Лукашенко. Об этом, как сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости», информирует пресс-служба белорусского лидера.
Данный документ был принят в соответствии с соглашением об учреждении Межгосударственного банка от 22 января 1993 года.

Также данным указом заместителями Каллаура на посту в Совете Межгосударственного банка назначены первый заместитель правления Национального банка Сергей Калечиц и заместитель министра финансов Ольга Тарасевич.
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