Соответствующий Указ № 143 подписал Лукашенко. Об этом, как сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости», информирует пресс-служба белорусского лидера.

Данный документ был принят в соответствии с соглашением об учреждении Межгосударственного банка от 22 января 1993 года.





Также данным указом заместителями Каллаура на посту в Совете Межгосударственного банка назначены первый заместитель правления Национального банка Сергей Калечиц и заместитель министра финансов Ольга Тарасевич.



