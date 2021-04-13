Минчане сообщают о проблемах с наличкой в банкоматах. В чем дело?





Onliner пытается выяснить, в чем дело.





В воскресенье и понедельник в редакцию стали писать люди, которым не удалось снять деньги в банкоматах.





— В понедельник не смогла снять рубли ни в одном из двух банкоматов «Альфа-Банка» у метро «Малиновка», — рассказывает читательница Екатерина. — В одном не было налички, у второго стояла табличка «Не работает». Консультант сказал, что табличку поставили, потому что нет наличности. С воскресенья денег не было и в банкомате у дома.





— Вечером заказал доставку, и оказалось, что принимают только наличные. Пришлось пойти в банкомат, попытался снять деньги в банкомате «БелВЭБ» у магазина «Зеленый клен», но он в очередной раз не работал (проблемный какой-то, или мне просто не везет). В итоге снял деньги через дорогу, — говорит Александр.





Впрочем, многие никакого дефицита не заметили: «Сняли вчера с женой часть зарплат в банкомате „Уручья“ на аренду квартиры и перевели в доллары, ни на каком этапе проблем не возникло».





Если одни отнеслись к недостатку наличности спокойно, у других же в голову начали закрадываться панические мысли.





— Я последние свои зарплаты снимаю в день получения, все до копейки. Так спокойнее. Вчера получила зарплату и смогла снять деньги только в четвертом банкомате, и то с комиссией. Остальные не работали или говорили, что нет средств, — говорит Елена.





Кроме того, некоторым пришлось постоять в очередях, чтобы перевести в бумажные купюры свою зарплату.





— Вчера в двух банкоматах «БПС-Сбербанка» не было налички и в одном банкомате «Белинвеста», — говорит Станислав. — В итоге снял зарплату в «Беларусбанке» у метро «Петровщина», но пришлось постоять в очереди.





Банки: «На 10-е числа приходится выплата зарплаты, поэтому люди снимали наличные больше, чем обычно»





В Нацбанке говорят, что доставка денег в банкоматы — процесс небыстрый, перебои могут быть только из-за этого.





— У Национального банка и коммерческих банков нет дефицита наличных денежных средств, — поясняют в пресс-службе Нацбанка. — Вопрос может быть связан с организацией доставки денег в банкоматы: банки видят, где закончились деньги, и заказывают доставку наличности у обслуживающей компании (либо производят ее сами). А это занимает время.





В банках объясняют, что такие перебои часто носят технический характер: для банкоматов есть план пополнения наличности, и предугадать, сколько в нем снимут, с ювелирной точностью невозможно. Поэтому если толпа людей пришла в пятницу снимать свои получки в определенный банкомат, он мог просто «не выстоять» выходные.





— На 10-е числа обычно приходится выплата зарплаты, поэтому люди снимали наличные больше, чем обычно, и белорусские рубли к концу воскресенья в некоторых банкоматах закончились (в шести из 75 устройств по Минску и в одном из 60 в регионах). Утром в понедельник все устройства были загружены. Также хотим заметить, что недавно «Альфа» увеличила лимиты для снятия наличных без предзаказа. Для белорусских рублей в пять раз: с 1000 до 5000, а владельцы пакетов решений могут это сделать без комиссии в рамках лимитов в банкомате любого банка, — прокомментировали в пресс-службе «Альфа-Банка».





В «БПС-Сбербанке» пояснили, что ничего экстраординарного в работе не заметили: деньги в банкоматах и раньше заканчивались. Так что, если где-то наличности не хватило, нужно немного подождать.





— Мы работаем в штатном режиме. Загрузка банкоматов осуществляется в соответствии с планом, а также по мере необходимости: может быть кратковременный период, когда в устройстве отсутствуют наличные, мы видим такие банкоматы в онлайне и оперативно реагируем, — пояснили нам в «БПС-Сбербанке».





Эксперты также считают, что предпосылок для дефицита наличности у нас сейчас нет





Да и никакого повышенного спроса на наличные рубли в отчетах Нацбанка не видно. В чем тогда дело?





— Я с таким не сталкивался в последнее время и от знакомых не слышал, поэтому остается лишь предполагать, — говорит старший аналитик «Альпари Евразия» Вадим Иосуб. — С одной стороны, это могут быть беспочвенные слухи, ведь в банкоматах иногда бывают перебои с наличностью, и можно либо попытаться найти другой банкомат, либо раздуть из этого панику.





С другой стороны, нельзя исключить, что такие случаи сейчас стали более массовыми, чем обычно. У части людей изменилось отношение к банкам: они предпочитают снимать сразу все, что приходит на карточку. Если количество таких людей выросло значительно, то спрос на наличные деньги в банкоматах вырос. У этого процесса есть своя логистика — как часто заправлять банкомат, в каком количестве и так далее.





Если он вырос резко, банки могли не успеть среагировать. Но если такой дефицит и есть, то он временный и чисто технический. В стране нет недостатка рублей, ему просто неоткуда взяться. Теоретически можно представить дефицит валюты, потому что ее нужно привозить и зарабатывать, а вот рубли всегда можно напечатать.