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В Минэкономики обнаружили у руководителей промпредприятий "рост позитивных ожиданий"

Руководители промпредприятий заявляют о росте своих позитивных ожиданий. Об этом БелТА сообщил министр экономики Беларуси Александр Червяков.

"В марте текущего года НИЭИ Минэкономики опросил руководителей промышленных предприятий различных форм собственности. Мы охватили около 80% промпроизводства. Общий результат: бизнес демонстрирует рост позитивных ожиданий. Индекс промышленного оптимизма впервые за 12 лет перешел в положительную зону. То есть позитивных ответов стало больше, чем негативных", - утверждает Червяков.

По его словам, этот оптимизм обусловлен тем, что в марте возросло промышленное производство. Об увеличении выпуска сообщили более 40% руководителей.

"Оживился спрос на продукцию предприятий, почти треть ответов этому подтверждение. Оценки фактического изменения экспортного спроса также улучшились: четверть опрошенных руководителей сообщила о его росте, - рассказал министр. - Загрузка производственных мощностей в среднем по промышленности составила в марте 65%. При этом каждое четвертое предприятие использует более 80% своих мощностей".

Что касается ожиданий опрошенных руководителей предприятий в ближайшем будущем, в целом они оптимистичные. "42% опрошенных руководителей прогнозируют рост производства, только 7% - снижение", - уверяет чиновник.
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