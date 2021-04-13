Валютная корзина сегодня подорожала на 0,06% из-за укрепления российского рубля.





Курс доллара упал на 0,0033 BYN до 2,6398 BYN/USD. Это минимальный уровень за 11 дней.





Доллар в минувшую среду обновил исторический максимум — 2,6676 BYN, а потом за четыре дня торгов трижды подешевел. Общее снижение за это время составило 0,0278 BYN.





Курс евро опустился ещё на 0,0027 BYN до 3,1403 BYN/EUR. Евро дешевеет уже четвёртые торги подряд. Его стоимость за этот период обвалилась на 0,0281 BYN.





Курс российского рубля вырос на 0,0086 BYN до 3,4181 BYN/100 RUB и покинул минимум за 111 дней, на котором он оказался вчера посте обвала на 0,0203 BYN.

На бирже закончилась валюта?

Суммарный объём торгов всеми валютами сегодня составил примерно 16,8 млн долларов в эквиваленте.





Объём торгов долларом сегодня — всего $5,26 млн. — минимум примерно за полтора года.





Объём торгов евро ещё меньше — всего 1,68 млн. евро — минимум за два с половиной года.









Центробанк России

Российский рубль сегодня дорожает к доллару и евро. На торгах в Москве к 11-30 средневзвешенный курс доллара упал на 26 копеек до 77,2535 российских рублей.





От максимума за пять месяцев доллар сейчас разделяет примерно полрубля.





Средневзвешенный курс евро опустился на 15 копеек до 91,92 российских рублей.