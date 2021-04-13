А в марте люди писали

— Несмотря на то, что «Белнефтехим» заявляет, что очередное повышение цен основано на росте цены на нефть, нам - жителям Беларуси - не понятно, на чем основано повышение цен на топливо? Так как во время периодов, когда цена на нефть снижалась, цены на топливо в Беларуси не снижались.





Исходя из этого требуем дать обоснованный ответ об истинных причинах повышения цены на топливо.

И ответ пришел. Его подписала заместитель руководителя концерна «Белнефтехим» Светлана Гурина.





В своем ответе она пишет, что «Стратегия поэтапного изменения цен на топливо направлена на снижение чувствительности к изменениям цены на нефть, колебаниям курсов валют, предупреждение значительных прыжков цен при резком изменении конъюнктуры нефтяного рынка».