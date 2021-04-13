Почему не валится белорусский рубль?

Уже не один месяц в Беларуси идет скупка иностранной валюты населением, вынос валютных депозитов из банков, санкции отрезали страну от западного капитала, а ее инвестиционная привлекательность находится на «нулевом» уровне, и, главное, политический кризис не разрешен, а, значит, негативное «дно» еще не достигнуто. Кроме того, в регионе – геополитическая обстановка, напоминающая предвоенную. На таком фоне деньги в страну не идут, а только уходят из страны, пишет Инфобанк





Все это очевидно способствует падению национальной валюты, росту курса доллара. Однако по факту: белорусский рубль с сентября 2020-го года по апрель 2021-го (пошел уже восьмой месяц) нисколько не девальвировался к американцу. И только на прошлой неделе доллар преодолел то пиковое значение, что достиг в Беларуси в конце августа прошлого года. Да и то на следующий день курс сильно откатился назад.





Что же удерживает курс BYN-рубля от сильного падения? Это:





- использование накопленных валютных запасов: объем международных резервов и другой ликвидности в иностранной валюте за период с августа 2020-го по февраль 2021-го сократился на $1,73 млрд – с $9,00 млрд до $7,28 млрд,





- финансовая помощь из России: кредиты по линии ЕФСР и отсрочка начала главных выплат по кредиту БелАЭС. Это дало эффект более чем на $1 млрд. Хотя одновременно повысило внешний долг Беларуси до исторически рекордного.





Но есть еще один фактор, поддерживающий белорусский рубль на плаву, который является не только фундаментальным, но и главным признаком отличия нынешнего кризиса от кризиса 2011 года, когда курс доллара за полгода вырос в 2,8 раз.





Это – хороший результат внешней торговли: сальдо – разница между экспортом товаров и услуг и их импортом – плюсовое.

Так, с начала 2020 года по февраль 2021-го, из 14-и месяцев экспорт превысил импорт в 13-и месяцах. То есть, в Беларусь от проданных за рубеж товаров и услуг пришло иностранной валюты больше, чем ушло на оплату импорта. За эти 14 месяцев – на $2,68 млрд (настолько экспорт товаров и услуг превысил их импорт за период с начала 2020 года).





А в январе 2021-го плюсовое сальдо вообще оказалось наибольшим за 8,5 лет – с середины 2012-го, когда еще действовали т.н. «растворительно-разбавительные» схемы экспорта нефтепродуктов – +$428 млн за месяц. Да и в феврале «плюс» также вышел солидный - +$328 млн.





При этом традиционно отрицательное сальдо во внешней торговле чисто товарами в феврале 2021-го оказалось небольшим – всего только -$15 млн, а в январе было наибольшим за 5,5 лет - +$103 млн.

А в секторе внешнеэкономических услуг, где всегда у Беларуси положительное сальдо, в январе и феврале 2021 года «плюс» превысил $300 млн в каждом из этих месяцев.





Всего за январь-февраль сальдо внешней торговли Беларуси товарами и услугами составило $+756 млн, +6,2% относительно внешнеторгового товарооборота – наибольшие значения для этого периода года за 8 лет, с 2012-го.





При этом в товарном секторе впервые за эти 8 лет вышел «плюс» (товарное сальдо января-февраля 2021 года – $+88 млн), а по услугам традиционное положительное сальдо оказалось рекордным для этих двух месяцев ($+668 млн).





Такое улучшение ситуации во внешней торговле произошло благодаря более значительному росту экспорта, чем импорта, особенно в товарном секторе.





Так, в январе-феврале этого года экспорт товаров вырос на 21,2% (до $5,017 млрд), а товарный импорт – только на 12,4% (до $4,929 млрд), в сравнении с январем-февралем прошлого года.





А в секторе внешнеэкономических услуг экспорт в первые два месяца 2021-го стал больше, по сравнению с этими же двумя месяцами 2020-го, на 0,8% (вырос до $1,434 млрд), а импорт – меньше на 1,9% (упал до $766 млн).





Всего экспорт товаров и услуг, составивший в январе-феврале 2021-го $6,451 млрд, вырос с января-февраля 2020-го на 16,0% – до наибольшей с 2014 года суммы для этого периода.





А импорт товаров и услуг вырос за год лишь на 10,3%, и его январско-февральский объем в 2021-м – $5,695 млрд – далеко не самый значительный, меньше, чем был в 2018-19 годах, и больше только, чем в 2020-м, когда сократились поставки нефти в Беларусь из России в эти месяцы.





В сравнении с январем-февралем 2011-го, экспорт сейчас – больше, а импорт – меньше.





В годовом формате – скользящей 12-месячной суммой, за период с марта 2020 года по февраль 2021-го – сальдо внешней торговли составило:





по товарам – отрицательное, $-1,635 млрд

по услугам – положительное, $+3,920 млрд

всего по товарам и услугам – положительное, $+2,284 млрд.





Как видим, «минус» годового сальдо товаров – наименьший за 8 лет, а «плюс» годового сальдо услуг – на пиковом уровне. Результат: скользящее 12-месячное сальдо внешней торговли Беларуси товарами и услугами стало наибольшим с 2012 года – с момента прекращения действия «растворительно- разбавительных» схем при экспорте нефтепродуктов.





А если учесть, что в 2011-14 годах Беларусь еще перечисляла России пошлину при экспорте нефтепродуктов, выработанных из российской нефти, что ухудшало внешнеторговый эффект, то сегодняшний положительный результат внешней торговли – максимальный, лучше, чем в 2012 году с учетом тогдашних требований уплаты пошлины в российский бюджет.





Наихудший результат во внешней торговле Беларуси был в 2010 – начале 2011 годов, когда скользящее годовое минусовое сальдо товаров и услуг составило почти $9 млрд, а с учетом уплаты пошлины России – более $9,3 млрд.





Это было 15% ВВП, и именно такая ситуация стала фундаментом для развития знаменитого валютного кризиса 2011 года с сильнейшей после 90-х девальвацией белорусского рубля.





Сейчас, как видим, ситуация диаметральная – наилучшая за все последние годы. Значит, этого – внешнеторгового – фактора ослабления BYN-рубля, как это было перед кризисом 2011 года, в настоящий момент не существует.





Этому способствовало несколько факторов. Среди которых – сильное падение цен на нефть в прошлом году. Для Беларуси, как нетто-импортера нефти (для собственного потребления надо 5-7 млн тонн нефти), это было выгодно с внешнеторговой точки зрения – расходы долларов на импорт существенно сократились.





Но еще больше сейчас ограничивается прочий импорт, особенно потребительский, в том числе административно, прямыми запретами.





Коронавирусная пандемия, а сейчас и закрытие наземной границы, сильно ограничили выезд за рубеж. И очень сильно затруднили частный импорт (из Литвы, Польши, Украины), на который белорусы расходовали сотни миллионов долларов в год.





Кроме того, прошедшие в 2020 году две девальвации BYN-рубля заметно понизили покупательную способность белорусов в отношении импорта через уменьшение номинальных доходов в долларовом эквиваленте.





Однако это совсем не означает, что купленные евро и доллары белорусы понесут обратно в обменники и на приобретение отечественных товаров, не для того они покупались.





Также не понесут их массово и на банковские депозиты – не то сейчас доверие к финансово-банковской системе государства. Валюта будет лежать "под подушкой" и накапливаться в ожидании «лучших времен».





Но главный фактор, который может привести не только (и даже не столько) к девальвации BYN-рубля, но и более серьезным проблемам – это обслуживание внешнего долга, который по итогам 2020-го стал исторически рекордным – более $42 млрд.





Получается, что очень хороший результат внешней торговли дает текущую, тактическую поддержку белорусскому рублю, но на более длительный срок стратегический фактор имеется только негативный: долги отдавать надо, а валюты столько нет, и в долг уже не дают.





Значит, власти и дальше будут усиливать борьбу с импортом и все, что можно тянуть на экспорт. Ведь это один из последних факторов, поддерживающих белорусский рубль. Но и он, возможно, вскоре может сохраниться исключительно в восточном направлении – если введут более серьезные санкции против сегодняшней власти.