Лавров заявил о подготовке России к отказу от доллара
Россия активно предпринимает шаги, направленные на отказ от доллара при расчетах с другими странами, а также использования мировых платежных систем, контролируемых Западом. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Фото: Наталия Губернаторова
По его словам, пишет mk.ru, Москва активно занимается вопросом снижения рисков, связанных с санкциями со стороны США и Евросоюза.
«Речь, в частности, идет о шагах, направленных на постепенную дедолларизацию национальных экономик, переход к взаиморасчетам в национальных или альтернативных доллару валютах, отказ от использования контролируемых Западом международных платежных систем», - сказал Лавров в интервью иранскому агентству IRNA.
В этом направлении, отметил российский министр, видны «большие перспективы для взаимодействия» с зарубежными государствами.
09:33 13/04/2021
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