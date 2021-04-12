Лавров заявил о подготовке России к отказу от доллара

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По его словам, пишет mk.ru, Москва активно занимается вопросом снижения рисков, связанных с санкциями со стороны США и Евросоюза.





«Речь, в частности, идет о шагах, направленных на постепенную дедолларизацию национальных экономик, переход к взаиморасчетам в национальных или альтернативных доллару валютах, отказ от использования контролируемых Западом международных платежных систем», - сказал Лавров в интервью иранскому агентству IRNA.





В этом направлении, отметил российский министр, видны «большие перспективы для взаимодействия» с зарубежными государствами.