Ингушское духовенство запретило мусульманам операции с криптовалютой





"Имамы мечетей, известные богословы на заседании совета алимов обсудили финансовые операции с использованием криптовалют. После тщательного исследования вопроса и консультаций присутствующие пришли к единому мнению о запретности подобных действий для правоверного мусульманина", - сказал представитель.





При этом он уточнил, пишет credo.press, что речь идет о продаже и покупке нового платежного средства, то есть о любых операциях, связанных с криптовалютой.





Ранее первый зампред ЦБ России Ольга Скоробогатова в ходе заседания рабочей группы думского комитета по финансовому рынку заявила о необходимости скорейшего рассмотрения законопроекта о цифровой валюте в РФ. "Законопроектом о цифровой валюте, который сейчас представлен, мы отрегулируем те операции, которые можно проводить, и те, которые запрещены. Поэтому я думаю, что его нужно принять как можно быстрее, чтобы исключить правовую неопределенность", - сказала она.





Вопрос владения и обращения криптовалюты в РФ планировалось прописать ко второму чтению законопроекта о цифровых финансовых активах, он был принят 22 мая 2018 года в первом чтении и с тех пор проходит согласование.