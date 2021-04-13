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Плата за спасение Ever Given может достигнуть миллиарда евро

В данном случае урегулирования возмещения вреда очень много участников – не только владелец судна.

© REUTERS / HANDOUT

Плата за спасение контейнеровоза Ever Given, который заблокировал Суэцкий канал, может составить до одного миллиарда евро, полагает юрист из Финляндии Лаури Райлас, работающий в сфере урегулирования убытков при ЧП на море, пишет Sputnik. 

Судно Ever Given, направлявшееся из Китая в Роттердам, 23 марта село на мель в канале, на шесть дней полностью перегородив его. Сняли корабль с мели только 29 марта. Из-за произошедшего более 400 судов не смогли пройти Суэцкий канал вовремя.

"Совместным ответчиком указана компания, владеющая кораблем. Это довольно запутанно, страховые взносы достигают 800–900 миллионов евро", – сказал Райлас изданию Helsingin Sanomat.

По его словам, разделение расходов при морских авариях основано на процедуре коллективных переговоров – риски при транспортировке грузов распределяются между владельцами контейнеров и судоходными компаниями.

По информации юриста, в данном случае урегулирования возмещения вреда очень много участников – японская компания Shoei Kisen Kaisha владеет судном, а оно сдано в аренду компании Evergreen Marine из Тайваня, третьей стороной являются получатели товаров и собственники грузов.



Читать дальше: https://sputnik.by/economy/20210412/1047370975/Plata-za-spasenie-Ever-Given-mozhet-dostignut-milliarda-evro.html
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