Плата за спасение Ever Given может достигнуть миллиарда евро

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Плата за спасение контейнеровоза Ever Given, который заблокировал Суэцкий канал, может составить до одного миллиарда евро, полагает юрист из Финляндии Лаури Райлас, работающий в сфере урегулирования убытков при ЧП на море, пишет Sputnik.





Судно Ever Given, направлявшееся из Китая в Роттердам, 23 марта село на мель в канале, на шесть дней полностью перегородив его. Сняли корабль с мели только 29 марта. Из-за произошедшего более 400 судов не смогли пройти Суэцкий канал вовремя.





"Совместным ответчиком указана компания, владеющая кораблем. Это довольно запутанно, страховые взносы достигают 800–900 миллионов евро", – сказал Райлас изданию Helsingin Sanomat.





По его словам, разделение расходов при морских авариях основано на процедуре коллективных переговоров – риски при транспортировке грузов распределяются между владельцами контейнеров и судоходными компаниями.





По информации юриста, в данном случае урегулирования возмещения вреда очень много участников – японская компания Shoei Kisen Kaisha владеет судном, а оно сдано в аренду компании Evergreen Marine из Тайваня, третьей стороной являются получатели товаров и собственники грузов.













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