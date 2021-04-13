







dev.by уточнил у эксперта, о каких компаниях идёт речь. Одна из них, по его словам, — Behavox , чей соучредитель — белорус Кирилл Трембовольский. Корпоративная AI платформа объединяет все типы данных в единое «озеро данных», чтобы проанализировать каждый аспект офисной жизни сотрудников, вовремя обнаружить риски и возможности, помочь кадровой службе в работе с персоналом. В частности, ML используется для выявления инсайдерских угроз и фрода на финансовых рынках.





Behavox действительно пока не будет открывать офис в Беларуси, это связано с высокими рисками. Вот что рассказали dev.by источники, близкие к компании.





После создания компании в 2014 году основная разработка располагалась в России — в Санкт-Петербурге и Москве. Но 2018 году Behavox пришлось закрыть все российские офисы и перевезти разработку в Канаду в связи с растущими геополитическими рисками.





Тогда компания приняла решение: разработка и специалисты, имеющие доступ к продакшн-системам, не могут располагаться на территории недемократических государств с доминирующей ролью госаппарата и силовых структур.





По информации dev.by, Behavox рассматривала возможность организовать в Беларуси офис разработки, но в данный момент это не является возможным из-за нестабильной политической обстановки в стране, отсутствия сильных правовых институтов и влияния госаппарата на частный бизнес. Также одно из ключевых условий — отсутствие страны в санкционных списках США.





Есть и «неполитические» факторы, которые играют против открытия офиса в Беларуси. В частности, небольшой размер рынка и необходимость конкурировать за талантливых разработчиков с такими крупными компаниями, как EPAM и Wargaming. Сейчас компании дешевле релоцировать сотрудников из Индии в Канаду, где располагается основной офис разработки, говорят источники.





На сегодня специалистов из Беларуси в компании не много. У Behavox нет такой опции, как работа из дома, например, из Минска. Обязательное условие при подписании контракта — релокация в Канаду.





У Behavox на данный момент есть офисы в 7 странах: США, Канада, Великобритания, Япония, Австралия, Сингапур, ОАЭ.





Соучредитель Behavox белорус Кирилл Трембовольский в феврале 2019 года попал в топ-30 лучших молодых предпринимателей Forbes (вместе с сооснователем Friendly Data Михаилом Румянцевым).









В конце февраля прошлого года Behavox привлёк 100 миллионов долларов от японского холдинга SoftBank Group. По нашей информации, за последние 1,5 года компания значительно увеличила выручку. Если бы сейчас Behavox привлекала деньги, то сразу получила бы статус единорога, утверждают собеседники dev.by. Однако у компании нет таких планов. В ближайшие 3-4 года компания собирается делать IPO на американском рынке.





Мы выясняем у трёх других «почти единорогов», действительно ли они приняли решение «не развиваться в Минске» — об этом в следующих материалах.



