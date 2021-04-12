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В десятый раз с начала года: в Беларуси с 13 апреля дорожает топливо

Топливо дорожает в Беларуси с 13 апреля, сообщили в концерне "Белнефтехим".




По сложившейся практике, повышение составит 1 копейку: "на основании мониторинга цен на углеводородное сырье и в соответствии с принятой концерном стратегией сдержанной индексации цен", – пояснили в концерне. Там также добавили, что с начала 2021 года розничные цены на топливо увеличены в среднем на 4,9 процента.

Со вторника цены на топливо будут следующие:

АИ-92-К5-Евро - 1,80 рубля
АИ-95-К5-Евро - 1,90 рубля
АИ-98-К5-Евро - 2,12 рубля
ДТ - 1,90 рубля

В предыдущий раз цены менялись в прошлый вторник, 6 апреля, до этого – 29 марта, 16 марта, 10 марта, 2 марта, 23 февраля, 16 февраля, 28 января, 21 января.
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