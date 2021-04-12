Румас перешел на работу в московский банк

Бывший премьер-министр Беларуси Сергей Румас утвержден членом набсовета Россельхозбанка, пишет officelife.media.





Как сообщалось, российский премьер Михаил Мишустин официально включил Румаса в список кандидатов в члены набсовета упомянутого банка в марте 2021 года. Примечательно, что в этот орган Россельхозбанка можно переизбираться неограниченное число раз.





Набсовет полностью состоит из физлиц, которые имеют статус представителей Российской Федерации. Акции банка принадлежат Федеральному агентству по управлению госимуществом, Минфину России и госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов». Данный банк по функциям похож на Белагропромбанк, которым когда-то руководил Румас.

Напомним, что перед президентскими выборами в интернете появилось обращение к Сергею Румасу с просьбой баллотироваться на пост президента. Он не рискнул, но протестам явно симпатизировал. После этого были арестованы бизнес-партнеры Румаса, он сам уехал сначала в Лондо, потом в Киев, а дома у него, по неофициальной информации, прошел обыск.