Российский рубль снова рекордно обвалился

Белорусский рубль продолжил быстро дорожать к корзине валют на торгах в понедельник 12 апреля. Её стоимость по итогам торговой сессии упала ещё на 0,26% до минимума за 75 дней.





С начала апреля валютная корзина подешевела на 0,22%.





Курс доллара поднялся всего на 0,0020 BYN до 2,6431 BYN/USD и оставил минимум за неделю, на который доллар грохнулся в минувшую пятницу, потеряв сразу 0,0210 BYN всего на один день.





Стоит напомнить, что в прошлую среду доллар установил новый исторический максимум на уровне 2,6676 BYN/USD. Предыдущий рекорд продержался немногим более семи месяцев.





Курс евро опустился лишь на 0,0006 BYN до 3,1430 BYN/EUR.





Евро подешевел уже третий раз подряд. За это время его стоимость упала на 0,0254 BYN.





Курс российского рубля обвалился на 0,0203 BYN до 3,4095 BYN/100 RUB и с минимума за 73 дня рухнул на минимум за 111 дней





Рубль за последние четыре дня торгов подешевел уже третий раз, а общие потери за это время составили 0,0651 BYN.





Итоги недели 5-9 апреля 2021 на валютном рынке Беларуси

Белорусский рубль незначительно подешевел к доллару, но значительно девальвировался к евро за неделю, а к российскому рублю удалось укрепиться:





курс доллара +0,0023 BYN (+0,09%);

курс евро +0,0347 BYN (+1,12%);

курс российского рубля −0,0384 BYN (−1,11%);

корзина валют −0,32%.





Центробанк России

Российский рубль сегодня опять дешевеет к доллару и евро на торгах валютной биржи в Москве.





Банк России поднял официальный курс доллара на завтра на 34 копейки до 77,5104 российских рублей. До максимума за пять месяцев сегодня не хватило всего 27 копеек.





Официальный курс евро на завтра поднялся на 29 копеек до 92,0669 российских рублей. Евро тоже не хватило 27 копеек до максимума за пять месяцев.





Итоги недели 5-9 апреля 2021 на валютном рынке России

Российский рубль на минувшей неделе значительно девальвировался к доллару и евро на текущей неделе:





курс доллара +1,0923 RUB (+1,44%);

курс евро +2,1893 RUB (+2,44%);



