Нацбанк наносит ответный удар. Какой курс ожидать дальше?

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Новый исторический максимум стоимости доллара в Беларуси – это сильные долларовые потери BYN-рублевых вкладчиков и такой же сильный выигрыш долларовых вкладчиков за период подъема курса до пиковой отметки.





Так, долларовая убыточность BYN-вкладов за этот период составила 60% годовых. Ведь средняя доходность новых срочных BYN-рублевых депозитов физических лиц – скорость процентного приращения вклада – сейчас около 17% годовых, в 5,5 раз меньше создавшейся в эти дни скорости роста курса доллара.





А BYN-рублевая доходность долларовых вкладов в первую неделю апреля составила 90% годовых: к мизерным процентам по срочным вкладам в иностранной валюте добавился годовой процент удорожания доллара. Что существенно увеличило размер BYN-эквивалента остатков на $-вкладе, а значит – его покупательную способность.





Такая ситуация способствует ускорению оттока денег населения из BYN-рублевых вкладов и нарастанию девальвационных ожиданий в стране. И во избежание таких негативных последствий Нацбанк Беларуси нанес ответный удар.





Уже на следующий день, 8 апреля, курс доллара на БВФБ был немного понижен, чему удачно поспособствовало укрепление российской валюты к доллару у себя дома благодаря действиям Центробанка России и успокоению ситуации.





Но основное «наступление» Нацбанк Беларуси развил в пятницу 9 апреля: были обрушены курсы всех главных иностранных валют, а стоимость валютной корзина опущена почти на уровень начала месяца.

За один этот день валютная корзина подешевела на 0,71%. Настолько резкое укрепление белорусского рубля (по валютной корзине) – явление редчайшее: за несколько лет таких дней на БВФБ можно пересчитать по пальцам одной руки.





Но при отсутствии сейчас реальных обстоятельств и триггеров для такого резкого укрепления белорусской валюты можно сделать вывод об административном влиянии на курсообразование.





Тем не менее, доллар в Беларуси подешевел, и на выходные ушел с курсом 2,6411 BYN/$, что уже не настолько выше, чем в начале месяца, как это было пару дней назад. Российский рубль стал даже дешевле. Заметно вырос только евро.





Всего за 11 дней апреля (с учетом выходных) по итогам торгов на БВФБ:





доллар: подорожал на 0,69%, а это означает +22,8% годовых

евро: подорожал на 2,10%, что соответствует +70% годовых

российский рубль подешевел на 1,14%. Это – -38% годовых

валютная корзина: подорожала на 0,05%, или 1,6% годовых.





Видно, что главный ориентир для Нацбанка – стоимость валютной корзины.

Результат укрепления BYN-рубля 8 и 9 апреля – сильное улучшение для BYN-рублевых вкладчиков: долларовая убыточность срочных BYN-вкладов за эти два дня снизилась до всего только 5% годовых по состоянию на 11 апреля (как выше сказано, на 7 апреля с пиковым курсом доллара выходил $-убыток в 60% годовых).





Долларовые вкладчики, конечно, немного «расстроены» падением BYN-доходности из-за падения доллара 8-го и, особенно, 9-го апреля. Но они, все же, остались в хорошем выигрыше: BYN-прибыльность срочных $-вкладов за 11 дней апреля выше, чем непосредственно BYN-рублевых – 24% годовых. И более чем вдвое выше уровня потребительской инфляции.





Какой же курс доллара в конце апреля обеспечит BYN-рублевым вкладчикам долларовую прибыль, а долларовым – прирост BYN-эквивалента $-депозита не ниже процента инфляции, а еще лучше – не ниже процентной ставки срочного BYN-вклада по итогам календарного месяца?





Процент ослабления BYN-рубля к доллару «отминусовывается» от процента доходности BYN-рублевого депозита (ставки по вкладу), уменьшая его долларовый эквивалент. Значит, доллар в Беларуси не должен вырасти в итоге за апрель более чем на величину процентной ставки по таким вкладам.





Сейчас средняя по банковской системе ставка по новым срочным BYN-вкладам физических лиц – 17-18% годовых. И поэтому доллар в конце апреля, следуя этой логике, не должен стать дороже, чем 2,66 BYN/$, иначе по BYN-вкладу с такой ставкой за календарный месяц выйдет $-убыток.





Долларовому же депозиту процент удорожания доллара в стране идет «в плюс», увеличивая его BYN-рублевый эквивалент.





И этот курс – 2,66 BYN/$ – обеспечит BYN-доход на $-вкладах, сравнимый с непосредственно BYN-вкладами. Чуть больше даже, учитывая, что еще есть небольшой – 1,7% годовых в среднем – процентный доход на вкладах в иностранной валюте.

Итак, долларовая выгодность срочного BYN-вклада с доходностью 18% годовых, как и сравнимая с ней по выгодности BYN-рублевая доходность срочного$-вклада со ставкой 1,7% годовых, в апреле создадутся при курсе 2,66 BYN/$ в конце месяца (при более доходных вкладах этот курс выше, при менее доходных – ниже).





Если курс доллара в конце апреля составит меньше 2,66 BYN/$– окажутся более выгодными срочные BYN-депозиты, а если курс превысит 2,66 BYN/$ – более выгодными за этот календарный месяц окажутся долларовые вклады.





Учитывая последние события на бирже и геополитическую обстановку (эшелоны с военной техникой продолжают двигаться по России в сторону Украины), вероятность того, что доллар в Беларуси по итогам апреля превысит точку равной выгодности BYN-рублевых и долларовых срочных депозитов – 2,66 BYN/$– очень высока.