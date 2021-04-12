Глубокская или Рогачевская: какой комбинат сгущенки заработал больше
Глубокский молочноконсервный комбинат, один из двух белорусских производителей сгущенного молока, обнародовал годовой отчет. Чистая прибыль госпредприятия составила 363 тыс. рублей.
Фото: sgushhenka.ru
Как сообщалось, пишет Office Life, чистая прибыль рогачевского комбината равна около 6,9 млн рублей. Его выручка тоже значительно превышает показатель глубокской компании: 378,9 млн против 110,9 млн рублей.
У глубокского комбината производство молочных консервов дает 53% выручки. Предприятие работает с начала 1970-х. Рогачевский МКК появился раньше — в 1938-м.
09:55 12/04/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение