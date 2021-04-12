+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Санкции Репрессии Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Глубокская или Рогачевская: какой комбинат сгущенки заработал больше

Глубокский молочноконсервный комбинат, один из двух белорусских производителей сгущенного молока, обнародовал годовой отчет. Чистая прибыль госпредприятия составила 363 тыс. рублей.


Фото: sgushhenka.ru

Как сообщалось, пишет Office Life, чистая прибыль рогачевского комбината равна около 6,9 млн рублей. Его выручка тоже значительно превышает показатель глубокской компании: 378,9 млн против 110,9 млн рублей.

У глубокского комбината производство молочных консервов дает 53% выручки. Предприятие работает с начала 1970-х. Рогачевский МКК появился раньше — в 1938-м.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Моя реакция на статью Павла Усова.
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...
Уладзiмiр Някляеў
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ФОРУМЕ КАЛИНОВСКОГО
Ольга Карач
Лия Ахеджакова о новом фильме про Беларусь!
Канапацкая Ганна
Почему Кремль не даст уйти Лукашенко
Михаил Пастухов
С ДНЕМ КОНСТИТУЦИИ 1994 ГОДА!
Дмитрий Галко
Лукашенко не убежит


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]