Это следует из проекта указа о «создании условий для финансового оздоровления организаций реального сектора экономики», сообщили TUT.BY информированные источники. В первую очередь речь о крупных госзаводах.





«За счет средств, полученных от размещения облигаций, а также иных источников, не запрещенных законодательством, агентством приобретаются активы банков Республики Беларусь, сформированные по кредитам, предоставленным промышленным предприятиям, обеспечивающим функционирование стратегически значимых отраслей экономики и (или) иные важные государственные потребности», говорится в проекте документа.





При этом не «допускается приобретение агентством активов, классифицируемых банками как необслуживаемые».





Согласно проекту указа, при приобретении активов к АУА «переходят права требования основного денежного обязательства должника (в том числе просроченного), не уплаченных на дату уступки требования процентов и иных платежей (в том числе просроченных), связанных с основным денежным обязательством, а также права, обеспечивающие исполнение обязательства должника по уступленному активу, в том числе права залогодержателя по договору о залоге».





С даты передачи активов в агентство «валюта денежного обязательства может изменяться на белорусские рубли по официальному курсу Национального банка».





При этом «возмещение (компенсация) и уплата процентов (части процентов) за пользование банковскими кредитами, право требования по которым перешло агентству, за счет средств республиканского и (или) местных бюджетов не осуществляется».





Ставку процентного дохода по приобретенным АУА активам планируется установить в размере «не менее ставки процентного дохода по облигациям агентства».





Вместе с тем агентство будет иметь право «предоставлять отсрочку (рассрочку) погашения основного долга по приобретенным активам; предоставлять отсрочку (рассрочку) погашения процентов за пользование кредитами; осуществлять зачет стоимости акций дополнительного выпуска, эмитируемых должником — акционерным обществом в счет погашения задолженности по активам».





При этом списание задолженности может быть возможно «только в случае ее признания безнадежным долгом в соответствии с законодательством».





Агентство сможет назначать в органы управления должников своих представителей и «обеспечивать реализацию мер, направленных на повышение эффективности деятельности должников».





«Агентство по управлению активами» было зарегистрировано в августе 2016 года. В задачу новой структуры входила реструктуризация «плохих долгов», в основном аккумулированных в агропромышленном комплексе.











