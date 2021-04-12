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В ЕС призывают отключить Россию от SWIFT и ввести новые санкции

По словам лидера ведущей фракции Европарламента Манфреда Вебера, Россия "продолжает курс опасных провокаций". ЕС и США должны ответить замораживанием счетов олигархов или отключением России от SWIFT.


В частности властям Евросоюза и США следует ужесточить санкции в отношении России в случае эскалации ситуации в Донбассе или ухудшения здоровья Алексея Навального заявил, председатель Европейской народной партии, пишет kasparov.ru. Размещение российских войск в близи востока Украины — это испытание для Запада. "Ответ на этот вопрос должен быть ясным и твердым", — считает политик (цитата по Die Zeit). ЕС и США должны политически показать, во что ввязывается российское руководство. "Масштабное замораживание счетов олигархов или отключение России от платежной системы SWIFT должны стать реальными вариантами в случае эскалации. В таком случае дальнейшее строительство газопровода "Северный поток — 2" через Балтийское море больше не будет устойчивым", — добавил он.

7 апреля Bloomberg cо ссылкой на источники сообщал, что власти США готовят санкции против лиц, близких к президенту России Владимиру Путину, а также рассматривают возможность высылки российских дипломатов. Глава МИД России Сергей Лавров в ответ заявил, что Москва готова ответить на любые недружественные шаги со стороны США. 
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