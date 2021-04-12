Онлайн-банк из Чехии готовится прийти в Беларусь? Появились вакансии





Фото из соцсетей Octobank





На данный момент в сети Linkedin размещены две вакансии: HR-директора и главы отдела маркетинга, пишет Myfin.by. В описании вакансии не указывается размер зарплаты (правда, есть годовые бонусы по результатам), однако описывается соцпакет, в который входят: смартфон, ноутбук, карточка банка, ежемесячная компенсация занятий спортом, 26 дней отпуска плюс дополнительный день за каждый год работы, бесплатные обеды, напитки и перекусы в офисе, а также компенсационный пакет для тех, кому нужна релокация.





Octobank появился как стартап-банк в начале 2021 год с центральным офисом в Чехии. Он позиционируется как банк без отделений, работая полностью в онлайн-формате. Стартовый пакет для клиентов стоит 12 евро в месяц и включает банковский счет, дебетовую карту, платежи без комиссий (до 3 международных транзакций, до 50 транзакций на локальном рынке), возможность выплаты зарплаты и др.