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В Иране аварию на ядерном объекте назвали терактом

Авария на ядерном объекте в городе Натанз в Иране является террористическим актом.

Фото: ядерный объект в Натанзе (twitter.com/ArmsControlWonk)

Власти Ирана заявили, пишет РБК Украина, что оставляют за собой право на ответные действия в отношении виновных.

Об этом заявил вице-президент Ирана Али Акбар Салехи, передает агентство FARS.
 
Авария произошла в распределительной электросети объекта.

"Иран осуждает этот отвратительный акт и напоминает международному сообществу и МАГАТЭ о необходимости бороться с подобными проявлениями ядерного терроризма", - заявил Салехи.

Он отметил, что действия в отношении центра по обогащению в Натанзе демонстрируют поражение противников прогресса Ирана в ядерной сфере и переговорного процесса.

Напомним, сегодня в Иране на ядерном объекте произошла авария, связанная с электрическими сетями. Причина аварии устанавливается.

Ранее сообщалось, что Иран готов вернуться к ядерной сделке 2015 года, только если Соединенные Штаты снимут все санкции. При администрации Дональда Трампа, стороны вышли из ядерной сделки, и Иран начал производство оружейного урана.
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