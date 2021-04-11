Самая дешевая «однушка» обойдется в 94,2 тыс. евро. В ЖК «Парк Челюскинцев» взлетели цены: до 2500 евро за «квадрат»

Dana Holdings изменила цены на квартиры в ЖК «Парк Челюскинцев». На сайте застройщика уже обновленная «шахматка», где прописана цена «квадрата», а именно 2500 евро при 100% предоплате.