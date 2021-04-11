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Самая дешевая «однушка» обойдется в 94,2 тыс. евро. В ЖК «Парк Челюскинцев» взлетели цены: до 2500 евро за «квадрат»

Dana Holdings изменила цены на квартиры в ЖК «Парк Челюскинцев». На сайте застройщика уже обновленная «шахматка», где прописана цена «квадрата», а именно 2500 евро при 100% предоплате.


Судя по таблице, цена «квадрата» едина для всех свободных квартир в комплексе. Скидок за квартиры большого метража нет. За квадратный метр и в «однушке» и в «трешке» придется заплатить 2500 евро. В продаже 311 квартир в домах №№ 2, 3, 5, 6 и 7. Посмотреть цены на них можно на сайте застройщика. Учитывая обновленную стоимость квадратного метра, самая дешевая квартира в ЖК «Парк Челюскинцев» обойдется в 94,2 тыс. евро. Столько стоит «однушка» площадью 37,7 «квадратов» в доме № 5, пишет Realt.by.
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