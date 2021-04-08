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Босс Alfa Romeo забраковал новейший кроссовер Tonale

Премьера компактного кроссовера Alfa Romeo Tonale, запланированная на начало осени нынешнего года, откладывается как минимум на несколько месяцев, сообщает motor.ru.



Предполагалось, что новый кроссовер Alfa Romeo покажут в сентябре, а уже в ноябре автомобиль поступит в продажу на европейском рыке. Однако с запуском кроссовера в производства возникла заминка: по информации Automotive News, нынешний генеральный директор компании Alfa Romeo Жан-Филлип Импарато остался недоволен производительностью гибридной силовой установки Tonale и потребовал ее доработать, что может занять до трех и даже более месяцев.

Известно, что в основу Tonale легла платформа Small Wide 4х4 от Jeep Compass и Renegade. Следовательно, кроссовер получит силовую установку 4xe на базе турбомотора 1.3, на "Джипе" развивающую 190 или 240 сил при 270 Н·м. С ней Compass проезжает на электротяге до 49 километров, но Импарато считает, что этого мало.

Внешне Alfa Romeo Tonale практически не будет отличаться от концепта 2019 года. Выпускать модель, скорее всего, будут на итальянском заводе в Помильяно-д'Арко. Состоится ли премьера в этом году, теперь под вопросом.

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