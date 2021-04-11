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Чалый о курсе рубля: Есть запас прочности, пока реанимация не требуется

Независимый аналитик в субботнем стриме на канале "Чалый live" сравнил экономический кризис и девальвацию 2011-го года с тем, что происходит в Беларуси сейчас.


"Кризис 11-го года был предельно простой: это был кризис реализации накопленных дисбалансов. Курс белорусского рубля был серьёзно переоценён. Если бы не действия тогдашних денежных властей, хотя на самом деле решение, чтобы отпустить курс и сменить режим его с фиксированного на плавающий, было готово — в течение полугода власти упирались этому решению — с марта по октябрь 2011 года. В результате девальвация оказалась столь большой и в конечном счёте она оказала оздоровляющее воздейсствие на финансы предприятий".

Сейчас, считает аналитик, ситуация обратная. 

"Нынешняя стуация, как и ситуация начала гибридной девальвации 15-го года, отличаются от ситуации 2011-го: белорусская экономика пережила ту самую модернизацию с 12 по 15 год, главным нетто-результатом которой было то, что все предприятия, которые её пережили, пережили с огромными долгами, при чём валютными долгами. И большие валютные долги сейчас приводят к тому, что серьёзная девальвация не оздоровит состояние этих предприятий, а ухудшит. То есть формально есть запас прочности, в течение которого эта экономика может функционировать в режиме хронической болезни, нездоровья, но не острого кризиса — как инсульт, приступ и ещё что-то, что требует вмешательства скорой помощи или реанимации".
Еврорадио
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