+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Санкции Репрессии Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Что может измениться для работающих пенсионеров в Беларуси

Работающих белорусских пенсионеров ожидают реальные изменения. Дело в том, что Минтруда республики работает над развитием пенсионной системы.

Что может измениться для работающих пенсионеров в Беларуси
Некоторые нормы, регулирующие деятельность этой категории граждан, перешли из стадии «предложение» в стадию практической разработки.

Напомним, что система так называемой отложенной пенсии действует в стране с 2012 года. Стало известно, что это решение может выйти за пределы существующих рамок.

Что изменится

Согласно планам ведомства, в будущем работающие пенсионеры смогут отказаться от получения пенсии. В первую очередь это касается всех тех, кто, выйдя на заслуженный отдых, решил продолжить трудовую деятельность. Эти люди могут на определенный период отказаться от выплат пенсии.

Такая мера позволит пенсионерам в будущем повысить свои доходы в 1,7-1,8 раза. Известно, что на сегодняшний день этой возможностью воспользовались около 6 тыс. работающих пенсионеров. Но знают о такой возможности далеко не все.

А вот изменений по пенсионному возрасту в Беларуси, как ранее рассказал Александр Лукашенко, ожидать не стоит.

Что предложила Федерация профсоюзов Беларуси

На сегодняшний день в республике насчитывается порядка 400 000 человек из категории работающих пенсионеров. Как заметили в белорусской Федерации профсоюзов, эти люди вправе рассчитывать на справедливое отношение и повышение пенсии.

Известно, что в этом случае пенсия не пересчитывается, несмотря на то что человек продолжает работать, а из его доходов продолжают взиматься страховые взносы.

В связи с этим ФПБ предлагает освободить таких работников от уплаты в фонд социальной защиты населения 1 % от заработной платы.

Также, в качестве альтернативного варианта, поступило предложение производить перерасчет пенсий для работающих пенсионеров, т.к. эти люди уже заработали стаж, но в то же время продолжают вносить вклад в развитие экономики государства.

Что такое система «3 плюс 3»?

Еще одним инновационным механизмом развития дополнительного пенсионного страхования является так называемая система «3+3».

В этом случае работник должен будет отчислять 3 % от своей зарплаты в пенсионный фонд. Тогда и наниматель будет отчислять на будущую пенсию еще 3 %. Но главной особенностью в этом случае является право наследования, распространяющееся на эти накопления.

Дифференциация пенсии

Чтобы избежать печально известной в обществе «уравниловки», ведомство рассматривает возможность зависимости размера будущих пенсионных выплат от уровня заработной платы и трудового стажа.

Стоит заметить, что на сегодня й ден лишь 5 % работающих граждан республики производят отчисления на дополнительную пенсию. В Минтруда рассчитывают, что введенные изменения станут стимулом развития системы дополнительного пенсионного страхования.
Белновости
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Моя реакция на статью Павла Усова.
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...
Уладзiмiр Някляеў
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ФОРУМЕ КАЛИНОВСКОГО
Ольга Карач
Лия Ахеджакова о новом фильме про Беларусь!
Канапацкая Ганна
Почему Кремль не даст уйти Лукашенко
Михаил Пастухов
С ДНЕМ КОНСТИТУЦИИ 1994 ГОДА!
Дмитрий Галко
Лукашенко не убежит


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]