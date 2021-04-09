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Бедствие в преддверии посевной: немногим более 20% от необходимого количества минеральных удобрений есть в Витебской области

Только 21,8% от необходимого количества минеральных под яровой сев смогли накопить хозяйства Витебской области, такого бедственного положения нет даже на Могилевщине.


У Витебской области с накоплением минеральных удобрений дела обстоят хуже всех в Беларуси, следом идет Могилевская область, где накопили 32% от необходимого, а затем – Гомельская с 41%.

Меньше всего колхозы Витебсщины запасли фосфорных удобрений. Согласно оперативным данным Минсельхозпрода на 9 апреля в сельхозорганизациях региона было только 6,76% от запланированного объема этих туков.

С калийными удобрениями положение немного лучше — их есть 19% от запланированного. Азотных на ту же дату было накоплен 34,2% необходимого.

С органикой у Витебской области тоже хуже, чем у других областей, но этих удобрений успели накопить почти 80% от плана, 28,1% от запланированного уже внесли под сев яровых.

При этом в Витебской области уже начался сев яровых. К сегодняшнему числу успели посеять 5250 гектаров яровых зерновых и зернобобовых, это составляет 3,69% от запланированной площади.
Vitebsk.cc
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