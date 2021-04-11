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Общая сумма открытых в Беларуси "семейных капиталов" – почти $950 млн

В Беларуси открыто 97 284 депозитных счета по программе "Семейный капитал" на общую сумму в 950 млн долларов. Об этом свидетельствуют данные Министерства труда и социальной защиты.



По состоянию на 1 апреля, в Беларуси открыто 82 284 депозитных счета на сумму 823,6 млн долларов (по первой программе, действующей с 2015 по 2019 годы, суммы выделялись в этой иностранной валюте), а также 14 926 счетов по новой программе на сумму 337 млн белорусских рублей (почти 127,6 млн долларов).

Как сообщает Минтруда, с начала действия программы 32 911 многодетных семей решили воспользоваться выделенным семейным капиталом досрочно (одобрено - 31 039). Больше всего - в Брестской области (6804 семьи), Минске (5159) и Гомельской области (5050).

Почти 90% из досрочно использованных средств семьи предпочитали вложить в улучшение семейных условий: 29 375 заявлений было подано именно на эти нужды.

На получение образования потратить семейный капитал решили 1736 семей (5,3%), а на медицинские услуги – 1800 (5,5%).

Программа семейного капитала в Беларуси действует с 2015 года. Тогда при рождении или же усыновлении третьего и последующих детей родителям полагалось 10 тысяч долларов.

В 2020 году Александр Лукашенко продлил программу еще на пять лет. Появились и некоторые важные новшества. Выплаты стали начисляться в белорусских рублях - сумму ежегодно индексируют в зависимости от уровня инфляции.

Кроме того, появилась возможность использовать семейный капитал досрочно: на улучшение жилищных условий многодетной семьи (строительство, реконструкцию или покупку квартиры, погашение задолженности по жилищным кредитам), а также для обучения в государственных вузах и ссузах и оплаты медицинских услуг.

С 1 января по 31 декабря 2020 года размер семейного капитала составлял 22,5 тысячи рублей. С 2021 года сумма изменилась - родители получат 23 737,5 белорусских рублей (около 9 тысяч долларов).
Sputnik.by
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