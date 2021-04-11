Билл Гейтс





На торгах в четверг котировки редмондского софтверного гиганта поднялись более чем на 1%, а капитализация достигла рекордных $1,9 трлн. Microsoft сможет взять барьер, который Apple покорила в прошлом августе, если её акции вырастут ещё на 5%.





В 2020 году курс акций Microsoft подскочил на 60%, а за прошедшие месяцы 2021 года прибавил 17%. С 2014 года, когда Сатья Наделла сменил Стива Балмера на посту гендиректора, компания подорожала более чем в пять раз.





Тем не менее претендовать на звание самой дорогой компании США из тех, чьи акции торгуются на бирже, Microsoft пока рано: капитализация Apple в четверг составляла $2,2 трлн, а на пике в январе ненадолго перевалила за $2,4 трлн.





Ближайшие преследователи Microsoft по объёму рыночной капитализации — Amazon и Alphabet — стоят соответственно $1,7 трлн и $1,5 трлн.



