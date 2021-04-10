«Витязь» уходит с молотка за долги





- Не так давно Лукашенко ездил на завод «Горизонт». Там он так разошёлся, что назвал белорусских производителей телевизоров «достойной альтернативой ПВТ», пишет телеграм-канал «Мая краіна Беларусь».





«Это великое производство, это имидж нашей страны: «Горизонт», «Витязь»… А теперь один из заводов уходит с молотка за долги. Миллионы долларов были вложены в модернизацию и поддержку «Витязя», но коррумпированный аппарат режима всю эту помощь съел, не подавившись.



