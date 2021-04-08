Ученые в китайском Университете Циньхуа сообщают, что к 2024 году производство (майнинг)-криптовалюты биткоин в КНР будет требовать 297 тераватт-часов электроэнергии — 5,4% об общей генерации электричества в стране.





Электричество в Китае во многом создается за счет сжигания ископаемого топлива и майнинг биткоина через три года будет связан с ежегодными выбросами в 130 млн метрических тонн углерода.





Издание NewScientist сообщает, пишет greenbelarus.info, что примерно столько выбросов в год производят Чехия или Италия. Майнинг криптовалют связан с решением сложных математических задач, которые с каждым годом становятся все сложнее и требуют все больших компьютерных мощностей.





В Китае производится 80% мирового биткоина, и в 2024 году в индустрии произойдет переломный момент, считают ученые — затраты на производство криптовалюты превысят финансовую прибыль от ее продажи.





Plus-one.ru рассказывал, что парниковые выбросы биткоин-майнинга во многом зависят от того, из каких источников поступает энергия. 40% электроэнергии, направляемой на майнинг биткоина в Китае, производится за счет сжигания угля.





В то время как многие страны отказываются от угля, в Китае прогнозируют масштабный рост угольной энергетики, что ставит под угрозу безопасность мировой экономики.