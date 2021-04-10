Минтруда не будет индексировать денежные доходы за март

Об этом сообщает пресс-служба Министерства труда и соцзащиты.





«Денежные доходы, установленные от базовой величины и базовой ставки, а также бюджета прожиточного минимума за март 2021 года индексации не подлежат», — рассказали в ведомстве, пишет newsbel.by.





По законодательству, индексация производится в случае, если с момента последнего пересмотра или индексации она превысит порог в 5 %. По информации Белстата, в прошлом месяце инфляция составила 0,7 %.





Напомним, в последний раз индексация зарплат бюджетников и некоторых пособий и стипендий производилась в январе 2021 года за декабрь 2020. Причиной стала «разогнавшаяся» инфляция.



