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Новый «Гиппо» в Минске открылся «битвой» за подсолнечное масло

До конца апреля продукт может подорожать на 15%.

Фото: ONLINER.BY

С «битвой» за подсолнечное масло сегодня открылся в Минске новый гипермаркет «Гиппо», сообщает телеграм-канал «Еўрарадыё».

А все потому, пишет charter97.org, что накануне продавцам, производителям и поставщикам разрешили поднять цены на растительное масло. Для покупателей это означает, что до 30 апреля подсолнечное масло может подорожать на 15%.
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