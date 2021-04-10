



В частности, агентство контактировало с компанией Wargaming по поводу открытия офиса. Однако проанализировав предложенные условия, разработчик World of Tanks в итоге выбрал Литву.





— Компания прислала нам письмо. В нем указала такую проблему для детей своих работников как отсутствие возможности получить школьное образование на русском языке, — отметил Каспарс Рожкалнс.





У Wargaming на данный момент открыто 172 вакансии. Больше 40 — для инженеров- программистов. Топ-3 самых популярных локаций — Россия, Беларусь, Украина. В этом году компания открыла офис в Вильнюсе. Он будет заниматься разработкой, оперированием и изданием игр. Пока для литовского офиса открыто 20 вакансий.

Также, по его словам, у бизнеса возникают сложности с латвийскими банками при открытии счетов. Чтобы решить эту проблему, LIAA с каждым инвестором работает индивидуально. «Если у нас есть инвестор, мы вместе с ним заполняем чек-лист, рассылаем его по банкам, и так узнаем, с каким из банков будет легче вести переговоры», — пояснил Каспарс Рожкалнс.





Он добавил, что LIAA работало с 17 компаниями из Беларуси, которые либо уже переехали, либо еще в процессе. Ранее Каспарс Рожкалнс отмечал, что из 17 компаний, которые переехали или переезжают в Латвии, 15 компания представляют ИТ-отрасль. Самая известная — это компания «Белтекс Оптик», которая разрабатывает оптику для охотников под брендом Pulsar и экспортирует продукцию больше чем в 70 стран. Компания открывает в Даугавпилсе производство и офис, в будущем у компании в Латвии будет свой центр исследований и разработок.