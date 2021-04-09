Магазин эмигранта из Беларуси стал «долгожителем» в Канаде





Карточка с логотипом Victory Meat Market. Фото: victorymeatmarket.ca





Об этом сообщает канадская телерадиокомпания CBC, пишет belmir.by.





Первоначально магазин располагался на улице Йорк-стрит и торговал только свежим мясом, причем была еще одна точка – скотобойня в пригороде. Затем он переехал на свое нынешнее место на Кинг-стрит, а к мясопродуктам добавились овощи и фрукты, а также бакалея.





Victory Meat Market на протяжении более 80 лет оставался семейным бизнесом Чиппинов. Сначала эстафету от Саймона переняли два его сына – Майк и Гарри, а затем бразды правления перешли к внукам – Сету и Горди.





Магазин известен широким выбором мяса. Фото: victorymeatmarket.ca





До недавнего времени руководителем торгового объекта, где работают сейчас более 40 человек, был Сет. Однако после его смерти в августе 2020 года Чиппины решили, что будет лучше продать бизнес.





Новыми владельцами магазина, который за долгое время существования превратился, можно сказать, в неотъемлемую часть пейзажа города, стали канадец Алекс Шолтен, ныне главный менеджер Victory Meat Market, и выходцы из Вьетнама Хьеу Фам и Питер Йуан.





Для справки, Фредериктон – столица канадской провинции Нью-Брансуик. Население – около 56 тысяч человек, с пригородами – 90 тысяч.







