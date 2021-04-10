



Как сообщает пресс-служба предприятия, обновление основных производственных фондов и модернизацию действующего производства предусматривает программа развития ОАО "Гродно Азот" до 2030 года. Проводить модернизацию действующих производств на химическом гиганте планируют параллельно со строительством нового азотного комплекса стоимостью 1,3 миллиарда долларов, который должен увеличить производственные мощности завода вдвое, пишет Sputnik.





Сейчас, как сообщают на "Гродно Азот", служба перспективного развития разрабатывает девять проектов по обновлению производственных фондов, еще три проекта – по карте модернизации.





В частности, планируется провести реконструкцию цехов аммиак-3 и аммиак-4, на которых в последнее время периодически случаются аварийные остановки. После данной реконструкции увеличится мощность производства аммиака. Затем планируют построить агрегат для приготовления раствора карбамида мощностью 1000 тонн в сутки.





В ближайших планах "Гродно Азот" – ввести в эксплуатацию воздухоразделительные установки нового поколения в цехе метанола, которые заменят старые блоки разделения воздуха, построенные более 40 лет назад. В мае на предприятии планируют построить комплекс зданий для фасовки удобрения карбамида в упаковку биг-бег и склада, где тонн может храниться 700 тонн упакованной продукции.





Азотный комплекс – как второй завод





Как ранее сообщал Sputnik, в начале 2020 года завершилась процедура выбора генерального подрядчика, которому доверят строительство "под ключ" нового азотного комплекса стоимостью 1,3 миллиарда долларов на ОАО "Гродно Азот". Конкурс выиграла итальянская компания Tecnimont S.p.A., имеющая опыт проведения подобных работ.





Проект по строительству нового азотного комплекса был одобрен белорусским правительством в 2018 году. Тогда на предприятии сообщали, что существует договоренность о доступе к льготному кредиту от китайской стороны. Также в финансировании масштабного инвестиционного проекта готовы принять участие европейские банки и Беларусбанк.





Когда новый азотный комплекс начнет работать, производственные мощности гродненского гиганта увеличатся вдвое. При этом снизится энергопотребление и расход газа, что позволит снизить стоимость производства аммиака, который является исходным сырьем для азотной промышленности. Вложенные в строительство инвестиции должны окупиться в течение десяти лет.



