Жителям Северной Кореи угрожает голод, – СМИ

Фото: Reuters | Ким Чен Ын





Глава КНДР Ким Чен Ын на партийной конференции якобы сравнил нынешнюю ситуацию в стране с голодом 90-х годов прошлого века, в результате которого, по разным данным, погибли до 3 млн человек.

Как пишет ВВС, причина сложившегося положения – практически полная остановка торговли с Китаем, связанная с закрытием из-за пандемии коронавируса границ и международными санкции из-за ядерной программы Северной Кореи.





Источники Human Rights Watch в Северной Корее (неправительственной организации, осуществляющей расследование и документирование нарушений прав человека более чем в 70 странах. – Ред) утверждают, что в страну практически перестали ввозить продовольствие из Китая.

В связи со сложившейся ситуацией, цена на килограмм кукурузы (основная пища для большей части сельских жителей страны) в последнее время стала выше месячной заработной платы.





ВВС пишет, что в районах КНДР, приграничных с Китаем, люди, в основном занимающиеся контрабандой, из-за закрытых границ умирают от голода.





О серьезном продовольственном кризисе в Северной Корее, который ведет к недоеданию и голоду, предупредил в марте 2021 года и специальный докладчик ООН по правам человека в КНДР Томас Оджеа Кинтана.





"Сообщалось о случаях смерти от голода, а также о росте числа детей и пожилых людей, которые занимаются попрошайничеством, поскольку семьи не могут их прокормить", – заявлял он.





Напомним, Ким Чен Ын провел встречу с секретарями ячеек правящей в стране Трудовой партии, призвав всех работников на местах выполнять решения, принятые на съезде партии, и раскритиковал их за "недостатки", которые, по его словам, следует немедленно исправить.





В январе 2021 года Ким Чен Ын на VIII съезде Трудовой партии Кореи (ТПК) был избран генеральным секретарем партии.

На этом съезде лидер КНДР рассказал, что Северная Корея достигла "чудесной победы", укрепив свою мощь и глобальный престиж. Однако, по его словам, в экономическом плане КНДР потерпела сокрушительный провал.











