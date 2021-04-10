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Власти Беларуси выделяют более 449,7 млн на субсидии колхозам

Государство определилось с объемами господдержки сельского хозяйства в 2021 году.


Опубликован указ о выделении денег селу на горюче-смазочные материалы (ГСМ), минеральные удобрения и покупку сельскохозяйственной техники. Общая сумма, пишет Office Life, которая пойдет в бюджеты областей из остатков республиканского бюджета 2020 года, — почти 449,77 млн рублей.

Если конкретнее, то на погашение бюджетных кредитов консолидированному бюджету Витебской области дадут свыше 49,9 млн; Гомельской столько же; Могилевской — 49,87 млн. На закупку ГСМ и удобрений выделят: Брестской области — 45,2 млн; Витебской — 58,8 млн; Гомельской — 52,2 млн; Гродненской — 38,5 млн; Минской — 59,4 млн; Могилевской — 45,8 млн.

Также сумму до 200 млн передадут Банку развития для финансирования закупок сельхозтехники.
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